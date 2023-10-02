В крупнейших частных клиниках Москвы отсутствуют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет РБК.

Такая информация размещена на сайтах клиник «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро». Пройти вакцинацию предлагается препаратом «Конвасэл», при этом многие учреждения вообще не предоставляют такую услугу.