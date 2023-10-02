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СМИ: Из крупнейших частных клиник Москвы пропал «Спутник V»

В крупнейших частных клиниках Москвы отсутствуют вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет РБК.

Такая информация размещена на сайтах клиник «Медицина», «Мать и дитя», «Инвитро». Пройти вакцинацию предлагается препаратом «Конвасэл», при этом многие учреждения вообще не предоставляют такую услугу.

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Новые подвиды коронавируса, включая «пиролу», могут обойти вакцину, которая настроена на исходный вариант, заявил Завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов в пресс-центре НСН. С ним согласился главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус, передает «Радиоточка НСН».