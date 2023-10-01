Умер народный артист России Виталий Коняев

"30 сентября на 87-м году жизни скончался народный артист России Виталий Анатольевич Коняев. Малый театр выражает свои соболезнования родным и близким Виталия Анатольевича. О времени и месте прощания мы сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.