Умер актер из "Республики ШКИД" и "Макара-следопыта" Александр Липов
Ушел из жизни Александр Липов, советский и российский актер кино, театра и ТВ и артист дубляжа и озвучания, в послужном списке которого десятки заметных картин.
Александр Александрович Липов родился 8 февраля 1941 года в Орле. Учился на физико-математическом факультета Орловского государственного педагогического института, но после второго курса ушел и через год поступил во ВГИК. После окончания ВГИКа был направлен на киностудию "Ленфильм", где проработал 35 лет, снявшись в полусотне лент. Всего на экранном счету артиста чуть менее ста проектов.
Дебют - 1963 год, Петр в "Непридуманной истории", где одну из своих первых ролей сыграл Леонид Куравлев. Далее - "Живет такой парень","Республика ШКИД" (вожатый Костя), "Захар Беркут", "Боба и слон", "Вариант "Омега", "Сумка инкассатора", "Уходя - уходи", "Макар-следопыт",киножурнал "Фитиль".
До 1999 года жил в Ленинграде, в 90-х работал там на радио, начитывал Льва Толстого, Николая Лескова и Ивана Шмелёва. С начала нулевых служил в театре "Русский стиль". Был почетным членом Союза кинематографистов России.
Об уходе артиста сообщили в пресс-службе театра. Причина не называется.