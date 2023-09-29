Вдова Караченцова жестко высказалась о спектаклях Богомолова

Как заметила, не пожалев эпитетов, заслуженная артистка РФ в беседе с "Абзацем", "Борис Годунов"в "Ленкоме" в трактовке Богомолова - это "полное безобразие, мещанство и хамство". А спектакль режиссера "Идеальный муж" в другом театре был и того неприятнее. Поскольку идет вразрез с принятыми сейчас в российском обществе ценностями.