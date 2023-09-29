Вдова Караченцова жестко высказалась о спектаклях Богомолова

Вдова Караченцова Людмила Поргина жестко высказалась о спектаклях Богомолова
Советская и российская актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, с большим неодобрением прокомментировала театральную режиссерскую деятельность Константина Богомолова.
48-летний Богомолов - актер и режиссер, поэт, муж Ксении Собчак. С 2019-го - худрук Театра на Малой Бронной.
Как заметила, не пожалев эпитетов, заслуженная артистка РФ в беседе с "Абзацем", "Борис Годунов"в "Ленкоме" в трактовке Богомолова - это "полное безобразие, мещанство и хамство". А спектакль режиссера "Идеальный муж" в другом театре был и того неприятнее. Поскольку идет вразрез с принятыми сейчас в российском обществе ценностями.
"Он ставил спектакль по пьесе "Иван Васильевич" в Театре Андрея Миронова. Это безобразие! Всё это никакого искусства не несет", - уверена актриса.
Поргина подчеркнула, что перед нашим театром стоят созидательные цели, тогда как Богомолов своими работами его лишь дискредитирует.
"Я от этого режиссера совершенно в шоке!" - говорит артистка.
"Цель театра - давать силы для жизни, вдохновлять человеческие души. Здесь столько сложностей!" - напомнила она.
Ранее народный артист Александр Лазарев заявил, что режиссер Богомолов издевался над актерами.