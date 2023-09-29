Военный комиссар Петербурга заявил, что военкоматы работают в плановом режиме

Военкоматы Санкт-Петербурга работают в плановом режиме, заявил военный комиссар города Марат Урмансов. По его словам, информация о якобы очередях в военкоматы города не соответствует действительности.

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учёт, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», — сказал Урмансков.

Военкоматы работают с понедельника по пятницу, 1 октября не является крайней датой подачи сведений о гражданах, подлежащих воинскому учёту, подчеркнул он.

Военный комиссар заверил, что все организации успеют подать списки в военные комиссариаты своевременно.

«Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — сказал он, его слова приводит ТАСС.

Как ранее сообщили СМИ, у военкоматов Петербурга образовались очереди, среди которых было множество сотрудников отделов кадров предприятий, которые пришли подать данные о своих сотрудниках по воинскому учёту.

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о начале с 1 октября осеннего призыва в армию.