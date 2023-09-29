Бюст «кровавого карлика» Сталина откопали в российском городе

В городском парке Орла откопали бюст народного комиссара НКВД при Иосифе Сталине Николая Ежова. О том, что в российском городе обнаружили фигуру «кровавого карлика», сообщает «ОрелТаймс».

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Бюст нашли в процессе строительных работ. Отмечается, что он хорошо сохранился. Статуя изготовлена из железобетона, ее вес составляет около 100 килограммов, а высота — более 60 сантиметров. Предмет отправили на реставрацию в краеведческий музей.

«Бюст является вещью уникальной, подобных нет в России. Это отражение непростой трагической эпохи нашей страны», — заявил доктор исторических наук Виктор Ливцов.

Он считает, что бюст располагался рядом с городской тюрьмой. Все указывает на то, что статуя была установлена в 1937 году, но простояла недолго.

Ежов занимал пост наркома внутренних дел СССР с 1936-го по 1938 год. Он стал одним из главных организаторов массовых репрессий 30-х годов и лично принимал участие в пытках. В 1939-м был арестован и позже расстрелян. Прозвище «кровавый карлик» нарком получил из-за своей жестокости и небольшого роста, который составлял всего 154 сантиметра.