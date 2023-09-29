Эксперт оценила идею ввести в России единую школьную форму

"Бывает, что кто-то из учеников пришел в школу, одетый лучше остальных, кто-то - похуже, и все отвлекаются на одежду одноклассников... Кроме того, ведь дети не все понимают и порой одеваются просто неприлично. Они еще недостаточно выросли, чтобы давать оценку тому, где они находятся, насколько уместен их внешний вид. Порой они что-то увидят в интернете - так и одеваются. И это не есть хорошо для учебного процесса, потому что надо не отвлекаться, а учиться. Форма в этом плане дисциплинирует, а также дает меньше простора для социального расслоения. То есть плюсы у формы есть", — подчеркнула она.