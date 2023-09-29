Эксперт оценила идею ввести в России единую школьную форму
Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала инициативу о введении в России единой школьной формы. По словам эксперта, такая мера в настоящее время была бы излишней.
Ранее в Роскачестве предложили унифицировать школьную форму. Отмечалось, что дети должны носить "единообразную по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов" форму, которая также должна нести "национальную идентичность".
На сегодняшний у нас день каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет, какой там будет дресс-код, какой будет форма. И будет ли вообще. Этим занимается управляющий совет или другие формы школьного самоуправления - родители, администрация, дети. Мне кажется, что этого вполне достаточно. Когда речь заходит о введении единых стандартов на федеральном уровне, то, полагаю, это перебор, это просто в интересах производителей формы, не более того. На федеральном уровне необходимо решать вопрос, связанный с тем, чтобы форма была доступной по цене и хорошего качества.Ольга ЛетковаРуководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России
Неуместный внешний вид школьников усложняет учебный процесс, отметила вместе с тем Леткова.
"Бывает, что кто-то из учеников пришел в школу, одетый лучше остальных, кто-то - похуже, и все отвлекаются на одежду одноклассников... Кроме того, ведь дети не все понимают и порой одеваются просто неприлично. Они еще недостаточно выросли, чтобы давать оценку тому, где они находятся, насколько уместен их внешний вид. Порой они что-то увидят в интернете - так и одеваются. И это не есть хорошо для учебного процесса, потому что надо не отвлекаться, а учиться. Форма в этом плане дисциплинирует, а также дает меньше простора для социального расслоения. То есть плюсы у формы есть", — подчеркнула она.
Во многих российских школах во время торжественных мероприятий или экзаменов ученикам рекомендуется использовать в одежде классическое сочетание: белый верх, чёрный низ. При этом в остальное время ученики могут носить свою повседневную одежду, уточнила эксперт.
"Сейчас это самое популярное решение в школах... Но носить ли школьникам форму или нет - это последний вопрос. Главные вопросы на данный момент - это чему учат в школе, как дети относятся к учебному процессу, к своим педагогам, насколько образованными и грамотными будут выпускники, каким будет их внутренний мир", — заключила она.
Эксперт ранее объяснил, может ли учитель забрать телефон у ребенка на уроке в школе.