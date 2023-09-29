Лысенко и Сагалаева увековечили в «звездном» мемориале у Останкинской башни
Пять новых звезд зажглись 27 сентября в историко-познавательном комплексе у подножия Останкинской телебашни. Их установили в честь Владислава Листьева, Виктора Балашова, Сергея Бодрова, Анатолия Лысенко и Эдуарда Сагалаева, передает ОТР.
Без этих людей невозможно представить себе отечественное телевидение. Они придумывали и вели популярные программы, формировали художественный вкус у зрителя. Эдуард Сагалаев создал Национальную ассоциацию телерадиовещателей, а Анатолий Лысенко основал три федеральных канала, в том числе и Общественное Телевидение России.
Полную их биографию можно узнать, если навести экран телефона на кьюар-код, расположенный под именем. До конца года в Галерее звезд обещают установить ещё 5 памятных знаков.