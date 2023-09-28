Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков
На 85-м году жизни скончался бывший глава «Народной партии» и экс-член ЦИК Геннадий Райков. Об этом «РБК» сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.
По его словам, Райков скончался сегодня, 28 сентября. Ему стало плохо во время прогулки и на момент прибытия скорой он уже умер, сообщил Ивлев.
Райков родился 8 августа 1939 года в Хабаровске. С 1995 по 2007 года он был депутатом ГД. После этого его назначили членом ЦИК. Свою партию — «Народная партия» — он создал в 2001 году.
Рамблер: главные новости