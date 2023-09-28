Умер бывший депутат Госдумы Геннадий Райков

На 85-м году жизни скончался бывший глава «Народной партии» и экс-член ЦИК Геннадий Райков. Об этом «РБК» сообщил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

По его словам, Райков скончался сегодня, 28 сентября. Ему стало плохо во время прогулки и на момент прибытия скорой он уже умер, сообщил Ивлев.