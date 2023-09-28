Умер снявший "Человека с бульвара Капуцинов" Григорий Беленький

Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Григорий Беленький, артист скончался 27 сентября. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов Российской Федерации. Причина смерти не названа.

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Беленький родился 9 января 1950 года в Москве. Сразу после окончания ВГИК в 1971-м связал свою жизнь с "Мосфильмом". И тогда же, в 1971-м, на съемках картины "Сибириада" Кончаловского Григорий Романович был оператором параллельной съемочной группы.

После много работал с Аллой Суриковой, проявив себя "мастером, владеющим широким диапазоном изобразительных средств". Снял ленты "Будьте моим мужем", "Дети понедельника", "Хочу в тюрьму","Любовь и сакс" и, конечно, "Человека с бульвара Капуцинов".

Беленький снял советско-венгерский проект "Загадка Кальмана", "Старых кляч" Эльдара Рязанова, "Беспредел", ромком с Догилевой и Богатыревым "Нежданно-негаданно", "Шанс" по Киру Булычеву, снимал сериалы "Леди Босс", "Мужская работа", "Сыщики", "Закон и порядок", десятки других.

Самостоятельный дебют - детская лента Геннадия Шумского 1979 года "Прилетят марсиане в осеннюю ночь".

В некрологе отмечено, что работы Беленького это - "высокая изобразительная культура, точное ощущение стилистики фильма". По отзывам коллег, Беленький был человеком, которого отличали профессиональной надежностью и преданностью делу и товарищам.