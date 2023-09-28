С экс-министром экономики России Евгением Ясиным простились в Москве

«Он оставался лидером общественного мнения. Всегда высказывал то, что думал, а думал он об интересах страны. И как член Общественный палаты, и как член Президентского совета по правам человека он был человеком, который во многом ассоциировался с совестью российского народа. Безусловно его уход – это уход целой эпохи, даже нескольких эпох», – отметил бывший министр экономики Российской Федерации, президент НИУ ВШЭ Александр Шохин .

Евгения Ясина называли «дедом» рыночных реформ. В 90-м году вместе с Шаталиным и Явлинским он участвовал в разработке программы «500 дней» по переводу плановой экономики СССР на рыночные рельсы. Министерство экономики Ясин возглавил в 1994-м и за три года смог снизить инфляцию в стране в 30 раз. Свою научную деятельность продолжил в Высшей школе экономики, созданной им еще в начале 90-х и до конца своих дней был почетным научным руководителем этого вуза.