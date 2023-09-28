Похожие на кометы объекты в небе над Россией приняли за иранские спутники

В Углегорске Сахалинской области местный очевидец снял на видео яркие объекты, летевшие по ночному небу. Соответствующий ролик опубликован в группе Углегорские вести во «ВКонтакте».

На кадрах можно увидеть несколько объектов разного размера, которые пролетают по черному ночному небу. За небесными телами тянется яркий шлейф.

«Метеорит или что это, я не знаю... Из космоса летит», — прокомментировал видео россиянин.

Пользователи соцсетей предположили, что в небе пролетают иранские спутники. Telegram-канал RT на русском обратил внимание, что некоторые увидели в небе подлодку.