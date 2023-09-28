Никоненко ответил на призыв Белого отменить его спектакли в Израиле
Народный артист России Сергей Никоненко прокомментировал призыв уехавшего за рубеж актера Анатолия Белого отменить спектакли с его участием в Израиле. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».
«Жаба его душит. Зависть», - заявил Никоненко.
Он также призвал забыть имя Белого в России.
Гастроли антрепризного спектакля «Не в свои сани не садись» с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко в главных ролях запланированы в разных городах Израиля на конец января 2024 года, напоминает «Абзац».
В петиции, которую предлагает подписать Белый, заявлено, что активисты «будут делать все, чтобы их отменить».
Ранее Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова по собственному желанию и уехал из России в Израиль. Артист объяснил свой отъезд тем, что долгое время находился в депрессии и эмоциональной подавленности из-за происходящих в стране и мире событий. При этом Белый признался, что из-за эмиграции от него отвернулись близкие друзья, которых у него было очень мало.