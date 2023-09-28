Никоненко ответил на призыв Белого отменить его спектакли в Израиле

Народный артист России Сергей Никоненко прокомментировал призыв уехавшего за рубеж актера Анатолия Белого отменить спектакли с его участием в Израиле. Об этом пишет газета «Аргументы и факты».

«Жаба его душит. Зависть», - заявил Никоненко.

Он также призвал забыть имя Белого в России.

Гастроли антрепризного спектакля «Не в свои сани не садись» с участием Ирины Муравьевой и Сергея Никоненко в главных ролях запланированы в разных городах Израиля на конец января 2024 года, напоминает «Абзац».

В петиции, которую предлагает подписать Белый, заявлено, что активисты «будут делать все, чтобы их отменить».