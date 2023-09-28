Ушел из жизни профессор ГИТИСа Юрий Орлов
В возрасте 82 лет скончался Юрий Орлов, доктор искусствоведения, профессор Российского института театрального искусства.
Орлов - один из "отцов" отечественного продюсерского образования.
В 1964 году Юрий Орлов окончил Московский авиационный институт по специальности "Летательные аппараты" и работал по профилю до 1967-го, "но любовь к искусству театра победила". И уже в 1971-м Юрий Матвеевич окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии - ЛГИТМиК.
"Петербургская школа театроведения окажет на него самое благотворное влияние, а блистательная образованность и интеллигентность станут так притягательны для всех его будущих студентов", - сказано в некрологе на сайте института.
"Для нескольких поколений театральных менеджеров нашей страны это не только легендарное имя, но, прежде всего, Учитель с большой буквы, высокий пример любви к театру и высочайшего профессионализма. Спасибо, дорогой Юрий Матвеевич, за Ваши уроки и заветы!" - сказано в нем.