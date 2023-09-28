Ушел из жизни профессор ГИТИСа Юрий Орлов

"Для нескольких поколений театральных менеджеров нашей страны это не только легендарное имя, но, прежде всего, Учитель с большой буквы, высокий пример любви к театру и высочайшего профессионализма. Спасибо, дорогой Юрий Матвеевич, за Ваши уроки и заветы!" - сказано в нем.