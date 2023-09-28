Татьяне Арнтгольц нашли замену в программе "Жди меня"

С 2018 года до сих пор вместе с Александром Лазаревым (с небольшим перерывом на декрет в 2020-м) передачу вела актриса Татьяна Арнтгольц . Недавно стало известно, что Татьяна покинула свой пост, мотивировав это решение желанием больше времени посвящать театральным постановкам.

У 51-летней Бабенко нет опыта участия в больших телепроектах в качестве ведущей, однако она выступала в качестве конферансье на многих фестивалях и других подобных мероприятиях. Она уже выразила восторг по поводу новой работы и возможности вести "Жди меня" со старым товарищем - с Лазаревым они не раз играли на одной сцене.