«Сатирикон» откроет новый сезон премьерой венецианской комедии Гольдони

Эта пьеса про борьбу между людьми, которые хотят жить настоящим и будущим и теми, кто живет прошлым и борется с этим будущим. Это железно написано в словах у Гольдони. Эти четыре тирана отстаивают угрюмые кондовые правила, хотят продлить их как можно дольше и никоим образом не пустить ничего свежего, живого, радостного, — пояснил режиссер.