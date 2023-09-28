Дизайнер Артемий Лебедев опубликовал голое фото и показал свой пресс

Российской блогер и дизайнер Артемий Лебедев опубликовал в своем Telegram-канале откровенную фотографию без одежды. Часть его подписчиков оказались шокированы таким перфомансом и телом блогера.

© Телеграм-канал «Артемий Лебедев»

«Зай, говорят, нельзя носить сандалии с носками? Правда?» — гласит описание к фотографии, на которой голый Лебедев обут в сандалии с зелеными носками.

Несмотря на вопрос дизайнера про обувь, многие обратили внимание на половой орган на фотографии и рельефное спортивное телосложение Лебедева.

В первую очередь пользователей шокировал характер фотографии. Как отметили некоторые подписчики, администрация Telegram может заблокировать канал дизайнера за публикацию подобного контента.

Другие же посчитали, что Лебедева снова взломали — ранее канал блогера был похищен мошенниками, после чего на нем появилось сообщение с призывом одолжить криптовалюту. Оставшаяся часть пользователей восприняла происходящее как шутку и стала придумывать другие вариации снимка.

Также многие подписчики Лебедева обвинили его в использовании фотошопа. Они обратили внимание на неестественно спортивное телосложение и на несоответствие цвета кожи на торсе и ногах, а также на туловище и руках дизайнера.