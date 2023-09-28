Симоньян пожелала Пашиняну повеситься на абрикосовом дереве

«Эфенди Пашинян просто подарил Карабах Азербайджану . А подарки, как известно, не отдарки. Жаль, в Армении нет, кажется, осин. Впрочем, повеситься можно и на абрикосе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 19 сентября в Армении проходят протесты на фоне операции в Нагорном Карабахе, которую начал Азербайджан. Жители страны недовольны политикой Никола Пашиняна, которого называют предателем. После капитуляции Карабаха 20 сентября горожане начали новую волну протестов. Глава Нагорного Карабаха подписал указ о том, что с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование как непризнанная республика, передает «Национальная служба новостей».