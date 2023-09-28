Названы лучшие книги для чтения вслух маленьким детям
Родителям лучше читать маленьким детям вслух книги про животных или волшебников, рассказала NEWS.ru психолог Яна Кречет. Среди произведений она отметила «Медвежонка Паддингтона» Майкла Бонда, «Рикки-Тикки-Тави» Редьярда Киплинга, «Невероятную историю о гигантской груше» Якоба Стрида, «Умную собачку Соню» Андрея Усачева и «Зверский детектив» Анны Старобинец.
Книги про животных: «Медвежонок Паддингтон» (4+), «Рикки-Тикки-Тави» (5+), «Невероятная история о гигантской груше» (4+), «Умная собачка Соня» (3+) Андрея Усачева, «Зверский детектив» Анны Старобинец (6+)). Если нравится все волшебное, почитайте ребенку рассказы о доброй колдунье Петронелле (5+) или «Винни и Вильбур» (4+). Но не забывайте чередовать книги, чтобы расширять кругозор, — добавила Кречет.
По ее словам, если взрослые хотят развить у детей критическое мышление, то лучше почитать им «Огурчик и Фасоль идут по следу» (6+) Кати Матюшкиной и Кати Оковитой.
Если хотите, чтобы ребенок начал понимать, откуда берутся деньги и зачем они нужны, то почитайте специализированную детскую литературу: «Первая книга о деньгах» (3+), «Пес по имени Мани» (4+), «Деньги в руках литературных героев» (6+). Начинайте прививать интерес и привычку к чтению книг с раннего детства, читайте ребенку вслух, даже когда он еще младенец, — подытожила Кречет.
Ранее сообщалось, что американский писатель Стивен Кинг утратил первенство в рейтинге самых издаваемых авторов художественной литературы в РФ. Первое место занял русский классик Федор Достоевский, а Кинг с лидирующей позиции переместился на шестую позицию.