Названы лучшие книги для чтения вслух маленьким детям

Если хотите, чтобы ребенок начал понимать, откуда берутся деньги и зачем они нужны, то почитайте специализированную детскую литературу: «Первая книга о деньгах» (3+), «Пес по имени Мани» (4+), «Деньги в руках литературных героев» (6+). Начинайте прививать интерес и привычку к чтению книг с раннего детства, читайте ребенку вслух, даже когда он еще младенец, — подытожила Кречет.