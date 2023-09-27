Доктор искусствоведения и профессор ГИТИСа Юрий Орлов умер на 83-м году жизни

Заведующий кафедрой менеджмента сценических искусств Российской академии театрального искусства (ГИТИС), доктор искусствоведения, профессор Юрий Орлов скончался в возрасте 82 лет. Об этом в среду, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГИТИС.

— Для нескольких поколений театральных менеджеров нашей страны это не только легендарное имя, но, прежде всего, Учитель с большой буквы, высокий пример любви к театру и высочайшего профессионализма, — говорится в Telegram-канале академии.

Юрий Орлов родился в 1929 году. В 1967 году он поступил на заочное отделение театроведческого факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Параллельно работал научным сотрудником Лаборатории экономики и организации театра при кафедре истории и теории русского театрального искусства того же института.

С 1976 года профессор Орлов работал в ГИТИС, где возглавил Методическое объединение преподавателей отделения экономики и организации театрального дела театроведческого факультета. В 1978 году создал и возглавил кафедру менеджмента сценических искусств.