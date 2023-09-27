Опубликован рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»

На площадке ММПЦ «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», который в 24-й раз организует Ассоциация менеджеров при поддержке ИД «Коммерсантъ». В этом году в список лауреатов вошли топ-менеджеры в 12 основных и четырех специальных номинациях из 20 отраслей.

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С приветственным словом выступил президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин.

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«Уже почти четверть века Ассоциация менеджеров выявляет наиболее талантливых управленцев страны среди высшего менеджмента российских компаний. И из года в год число желающих принять участие в рейтинге не снижается. Более половины лауреатов «ТОП-1000» в этом году — это новые для рейтинга имена. Это означает, что он по-прежнему представляет интерес для делового сообщества всей страны, а российская экономика не просто жива, она активно функционирует и работает на наше с вами будущее», — отметил он.

По словам Дмитрия Зеленина, рейтинг уже давно стал не только инструментом оценки компетенций управленцев, но и аналитическим. Статистика результатов позволяет делать выводы относительно новых тенденций в бизнесе и российской экономике.

«Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество. Участники рейтинга этого года и победители прошлых лет оценивали достижения коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев», — рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.

Приглашенные эксперты в рамках дискуссии обсудили также роль искусственного интеллекта в стратегическом менеджменте компаний и поделились своим отношением к использованию технологий ИИ в управленческих процессах.

Так, генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова отметила, что в информационных медиа искусственный интеллект тоже уже применяется, но пока только для подбора информации — полноценные материалы с его помощью не пишут, как не создают и сценарии без участия человека.

«Мы уже снимаем на одном из наших телеканалов первый сериал, написанный по сценарию нейросети. Для его создания в нейросеть были загружены лучшие сериалы телеканала, на основе которых нейросеть сгенерировала сценарий. Но, что приятно, всё-таки для того, чтобы превратить это в законченный продукт, понадобилась помощь сценаристов. Поэтому можно сказать, что, конечно, нейросети помогают в креативном процессе, но всё еще не заменяют творческих людей», — рассказала спикер.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что распространение искусственного интеллекта является одним из фундаментальных вызовов современности, который носит поистине трансформационный характер для российского бизнеса.

«Искусственный интеллект — это вызов для крупных компаний. В "Русской медиагруппе" мы начали наше знакомство с нейросетью на музыкальной почве. Мы создали первую онлайн радиостанцию, которая была полностью создана искусственным интеллектом — название, имидж, треки, плейлист. Каждый месяц мы фиксируем 50-60 тысяч новых подключений к этой радиостанции», — отметила генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская.

«Что касается сценариев, то тут заметно, что шутки, сгенерированные нейросетью, сильно отличаются от живого человеческого юмора. Потому что творческий процесс, юмор и острый ум — это нечто новое, а нейросеть может генерировать только на основе того, что уже было создано ранее», — добавила она.

О том, как искусственный интеллект используется в медицине, рассказал партнер группы компаний BestDoctor Влад Вольфсон: «Наша реальность характеризуется мощной цифровизацией бизнес-процессов, базис которой был заложен еще в период пандемии. Мы можем видеть, как виртуальные помощники все активнее внедряются в работу компаний, присутствуют на онлайн-совещаниях и берут на себя часть функций управленцев. ИИ активно вытесняет низкоквалифицированный труд, однако важно помнить, что у нейросетей нет абстрактного мышления, а потому они могут взять на себя лишь рутинные задачи. Фактически, мы видим, как наступает ренессанс креативности — от M&A до специалиста по физической реабилитации».

В свою очередь заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации «Эн+» Дмитрий Халин отметил: «С топ-менеджерами тему ИИ надо обсуждать отдельно, так как он полезен и необходим на всех управленческих уровнях. Заниматься внедрением в практику и популяризацией ИИ должны управленцы, ведь именно им доверено принимать ответственные решения. Для этого необходимо оперировать огромным объемом данных. Руководителям важно иметь собственные информационные панели, дэшборды для отслеживания ключевых показателей. На всех участках, где принимаются какие-то решения, должны быть доступны хорошо подготовленные искусственным интеллектом качественные, оперативные, достоверные данные».

«Тема ИИ определенно будет актуальна в ближайшее десятилетие, а влияние его на ВВП и другие экономические показатели будет усиливаться. В промышленной сфере он влияет, в первую очередь, на повышение качества продукции и характеристики производственной линии. Применяются новые технологии и с целью повышения безопасности, например, с помощью видеоаналитики снижается процент производственных травм. При этом, сложностей, связанных с искусственным интеллектом, также не мало — это структурирование данных и дороговизна их хранения. Наша главная цель сегодня — повышать компетенции производственного персонала, который будет в дальнейшем работать с ИИ», — подчеркнул операционный директор по информационным технологиям, руководитель центра отраслевых цифровых технологий АО «Гринатом» Александр Рассомагин.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. В ответ на новые веяния и запросы рынка в прошлом году в числе специальных номинаций рейтинга была представлена новая функция – «Директор по цифровой трансформации». Позиция «Директор по корпоративной социальной ответственности» представлена в рейтинге этого года более расширенным функционалом, включающим устойчивое развитие, — «Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности». Также отдельным блоком в классификаторе рейтинга 2023 года выделены «Коммуникационные и рекламные агентства».