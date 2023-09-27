Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Это следует из данных в реестре прокатных удостоверений фильмов.

© Кадр из фильма "Айта"

Ранее якутская картина пропала из библиотек онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора заявил газете «Ведомости», что служба выявила в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734», — указано в публикации.

В свою очередь, в комментарии ТАСС в Роскомнадзоре указали, что в «Айте» демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку, что недопустимо.

Парламентарий 1 августа направил запрос в ведомство, в котором предложил принудительно лицензировать в России фильмы из недружественных государств, в том числе две эти картины.

Между тем в августе первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что федеральные ведомства поддержали предложение о проведении в российских школах недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции.