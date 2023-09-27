Минкульт отозвал прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта»

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта»
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева. Это следует из данных в реестре прокатных удостоверений фильмов.
Ранее якутская картина пропала из библиотек онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора заявил газете «Ведомости», что служба выявила в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».
«Прокатное удостоверение отозвано в соответствии с приказом от 25.09.2023 № 2734», — указано в публикации.
В свою очередь, в комментарии ТАСС в Роскомнадзоре указали, что в «Айте» демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку, что недопустимо.
Ранее «Парламентская газета» писала, что в ответе замминистра культуры Андрея Малышева на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова говорится, что фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не отвечают задачам по укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
Парламентарий 1 августа направил запрос в ведомство, в котором предложил принудительно лицензировать в России фильмы из недружественных государств, в том числе две эти картины.
Между тем в августе первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что федеральные ведомства поддержали предложение о проведении в российских школах недели документального кино, посвященного героям специальной военной операции.
Ранее парламентарий направила предложение о проведении недели кино в образовательных организациях на имя министра просвещения Сергея Кравцова и министра культуры Ольги Любимовой. Сенатор отмечала, что идея проведения кинонедели появилась после многочисленных обращений педагогов, которые просят «усилить патриотическое воспитание детей».