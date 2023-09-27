Стеклянную 15-метровую инсталляцию в виде корабля представили на выставке в Третьяковской галерее

«Мы второй раз в Третьяковской галерее делаем выставку Александра Пономарева, первая у нас состоялась уже в далеком 1996 году на Крымском валу и была посвящена воскрешению кораблей. В нашем собрании есть девять работ Александра Пономарева, чему мы очень рады. <…> Вокруг центральной инсталляции – различные графические работы Александра Пономарева и макеты тех проектов, которые он делал на протяжении последних 20 лет. То есть, можно сказать, что эта выставка имеет часть ретроспективы творчества художника», – сказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова в ходе презентации выставки.