Стеклянную 15-метровую инсталляцию в виде корабля представили на выставке в Третьяковской галерее
В Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи представили выставку о современном российском художнике Александре Пономареве «Я безумен только в норд-норд-вест». Об этом передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с пресс-показа экспозиции.
«Мы второй раз в Третьяковской галерее делаем выставку Александра Пономарева, первая у нас состоялась уже в далеком 1996 году на Крымском валу и была посвящена воскрешению кораблей. В нашем собрании есть девять работ Александра Пономарева, чему мы очень рады. <…> Вокруг центральной инсталляции – различные графические работы Александра Пономарева и макеты тех проектов, которые он делал на протяжении последних 20 лет. То есть, можно сказать, что эта выставка имеет часть ретроспективы творчества художника», – сказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова в ходе презентации выставки.
В центре экспозиции расположена 15-метровая инсталляция – стеклянный корабль, окруженный кварцевым стеклом, имитирующим волны. Как отметил сам художник, проект создан специально для этой выставки.
«Это очень сложная конструкция, стекло – это как замерзшая вода, очень тяжело конструировать, конструкция имеет большой вес. Даже для того, чтобы ее сюда занести, потребовались сложные инженерные решения. <…> Я назвал эту инсталляцию «Хрупкость плывущего мира», – рассказал Пономарев.
Выставка будет открыта с 28 сентября по 14 января 2024 года.