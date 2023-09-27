В России запустили природоохранный проект "Земля касается каждого"

"Цель любой эффективной и реально работающей экологической организации не только сохранять природу "здесь и сейчас", но и искать и всячески стараться достичь баланса между деятельностью человека и природой как на национальном, так и на глобальном уровнях. Мы готовы включиться в этот важный процесс вместе с другими экологическими организациями и открыты для сотрудничества со всеми, кому небезразлична судьба природы России", - добавил Чупров.