В России запустили природоохранный проект "Земля касается каждого"
Российские экологи запустили новый природоохранный проект "Земля касается каждого" для участия в решении экологических проблем России на системном уровне и защите дикой природы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.
"Природа не знает границ, и решение экологических проблем требует максимального привлечения экспертного сообщества на всех уровнях, от локального до регионального и федерального, причем во всех сферах - от вопросов рационального ведения лесного хозяйства до эффективного использования множества других природных ресурсов", - заявил исполнительный директор проекта Владимир Чупров, который ранее являлся директором по проектам российского отделения Greenpeace (организация в мае была признана нежелательной в РФ после более 30 лет работы).
По его словам, работа будет сконцентрирована на четырех направлениях: леса, особо охраняемые природные территории, изменение климата и экономика замкнутого цикла. По каждому из этих направлений есть экспертиза, которой проект готов делиться с органами власти, бизнесом и широкой общественностью.
"Цель любой эффективной и реально работающей экологической организации не только сохранять природу "здесь и сейчас", но и искать и всячески стараться достичь баланса между деятельностью человека и природой как на национальном, так и на глобальном уровнях. Мы готовы включиться в этот важный процесс вместе с другими экологическими организациями и открыты для сотрудничества со всеми, кому небезразлична судьба природы России", - добавил Чупров.