Мураками потерял лидерство по продажам книг среди азиатских авторов в РФ

Японский писатель Харуки Мураками, автор произведений «Норвежский лес» и «Кафка на пляже», потерял лидерство среди азиатских писателей на российском книжном рынке. Его нет в рейтинге 20 наиболее издаваемых в 2023 году авторов, который составляет Российская книжная палата. Также произведения Мураками уступают по продажам в книжных сетях и онлайн-сервисах. Об этом сообщают «Известия».

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«Топ азиатских авторов и их проекты: Мосян Тунсю — цикл «Благословение небожителей» (Китай), Тацуки Фудзимото — манга «Человек-бензопила» (Япония) и Харуки Мураками — множество известных романов, сейчас в топ-5 художественной литературы произведение «Норвежский лес» (Япония)», — рассказала изданию операционный директор магазинов «Буквоед» и директор по управлению категориями «Книги» в ОРС Мария Бахонкина.

В «Литресе» заявили, что сейчас в топе продаж — китайский автор Лю Цысинь, он обогнал занявшего вторую строку Мураками. На третьем месте — японец Котаро Исака.

На Wildberries Мураками, «кажется, вообще не покупают», пишет издание. «Среди самых популярных авторов — Мосян Тунсю, Суи Исида, Гуйюань Тянься», — отметили в пресс-службе маркетплейса.