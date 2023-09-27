Вирусолог МГУ призвал отмести предрассудки о противовирусных свойствах чеснока

В условиях повышения эпидпорогов гриппа и ОРВИ необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и «не умничать».

Для защиты от патогенов также целесообразно проветривать помещения и не посещать людные места. Такие рекомендации в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» дал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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«Проветривать комнату надо обязательно — в офисе, дома, в классе. Это старое средство борьбы, которое очень эффективно, наиболее эффективно, я бы сказал. Надо вести себя разумно. Не соваться в места, где много людей, по возможности. Вообще по этим вопросам моё мнение: вот что рекомендует Роспотребнадзор, то и надо делать, а не умничать.

Чеснок ни при чём. Чеснок действует на некоторые бактерии. Не помогает он от вирусов, это неправда. Это от вампиров хорошо, знаете, — серебряные пули, чеснок, осиновый кол. Это против вирусов не работает. Против вампиров, говорят, действует, но я не пробовал. Это всё слухи и предрассудки. Давайте их с гневом отметём! И будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора».

Аграновский подчеркнул, что антибиотики также не борются с вирусами и назвал приём таких препаратов без назначения врача «преступным».

«Антибиотики не помогают от вирусов. Покупать всё время по малейшему чиху антибиотики в аптеке — это преступное поведение по отношению к своему здоровью, потому что антибиотики на вирусы не действуют. Они прописываются врачом. Только врач может решить, следует их принимать или нет».

Ранее эксперт Минздрава сообщил о превышении эпидпорогов гриппа и ОРВИ в 35 городах России. По данным внештатного специалиста ведомства по инфекционным болезням Владимира Чуланова, пороги заболеваемости выросли на 20%.

«Сезон гриппа и ОРВИ, как правило, начинается в октябре. Однако рост заболеваемости респираторными инфекциями фиксируется уже сейчас. За предыдущую неделю зарегистрировали свыше 1 млн 200 тысяч случаев ОРВИ. Доля вируса гриппа сейчас незначительна», — сказал инфекционист ТАСС.