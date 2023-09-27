Опрос: около 15% россиян не брали отпуск этим летом

Около 15% россиян не брали отпуск этим летом – опрос
Этим летом около 15% россиян не брали отпуск и не ездили отдыхать, сообщил журналистам директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.
«Количество тех, кто не отдыхал и не брал отпуск этим летом, увеличилось, это существенная часть. Порядка 15% россиян этим летом не отдыхали и не стали брать отпуск по тем или иным обстоятельствам. Если рассматривать гипотезы экономического блока, то, наверное, мы можем говорить о формировании накопительной стратегии финансового поведения россиян», – рассказал Родин.
По его словам, около 13% соотечественников предпочли отдохнуть в России.
«Потихоньку происходит увеличение количества территорий внутри страны, которые выбирают россияне. <…> Тренд на то, что турист все активнее и активнее начинает ехать внутрь территории России, сохраняется», – подчеркнул Родин.
Он добавил, что в родной стране россиян чаще всего привлекали красивая природа, чистый воздух и теплый климат.