Опрос: около 15% россиян не брали отпуск этим летом

«Количество тех, кто не отдыхал и не брал отпуск этим летом, увеличилось, это существенная часть. Порядка 15% россиян этим летом не отдыхали и не стали брать отпуск по тем или иным обстоятельствам. Если рассматривать гипотезы экономического блока, то, наверное, мы можем говорить о формировании накопительной стратегии финансового поведения россиян», – рассказал Родин.