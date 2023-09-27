Психолог рассказал, как избежать профессионального выгорания

«Поначалу считалось, что профессиональное выгорание касается в основном людей, которые заняты в профессиях «человек-человек», а потом оказалось, что все мы общаемся с людьми, если не с клиентами, то с коллегами. Поэтому получается, что этому явлению подвластны все. Это некий вариант рабочего стресса, причины которого находятся в условиях той деятельности, которую люди выполняют.



Там эмоциональный компонент очень важен, я сначала много эмоций дарю на своём рабочем месте, а потом сталкиваюсь с какими-то неудобствами, переработками, вынужденными действиями. Я становлюсь более холодным, с какой-то прохладцей работать начинаю. Важный фактор — это то, насколько человек в состоянии изменять режим труда своего, одно дело — подневольная работа, другое — когда человек сам устанавливает хотя бы график. То есть у меня есть целевые показатели, а я сам решаю, как это сделать. У нас студенты проводили исследование во время пандемии, когда многое онлайн происходило. И там получилось, что наименее подвержены выгоранию те, которые сочетают режим и онлайн и оффлайн, при этом ещё могут свой график сами составлять, а не жёстко находиться в установленных границах».