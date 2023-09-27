«Обсуждать шпану мне неинтересно. С этим должны разбираться представители ведомств. Третья часть, четвёртая, пятая или десятая... Это уровень примитивный, пошлый, банальный, наглый, циничный. Конечно, я на этот фильм не пойду. Наверное, устроителям на это наплевать, но и мне на них наплевать», — высказался Сухоруков.