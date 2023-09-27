В РФ на фоне мемов подскочил спрос на литературу о Древнем Риме

Спрос на литературу о Древнем Риме в России в этом сентябре вырос на 26%. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в пресс-службе сервиса «Литрес».

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По данным сервиса, самым востребованным нехудожественным произведением стала книга Марка Аврелия «К себе самому». В тройку самых популярных также вошли книги Мэри Бирд «SPQR. История Древнего Рима» и Виктора Сонькина «Здесь был Рим. Современные прогулки по древнему городу».

В сентябре в социальных сетях появился новый тренд, в ходе которого девушки по совету блогеров спрашивают у своих партнеров, мужей, отцов и братьев, как часто они думают о Римской империи. Выяснилось, что мысли о ней посещают мужчин минимум раз в неделю, а некоторых — несколько раз в день. Этот неожиданный факт стал новым мемом.