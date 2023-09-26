Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Стенограмма встречи главы государства с ректором размещена на сайте Кремля.
В ходе встречи в Кремле ректор РАНХиГС заявил о том, что в возрожденном Царскосельском лицее предполагается «готовить молодежь к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».
«А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей», - поинтересовался Путин.
По словам Комиссарова, сейчас рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади.
«Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», - заявил он.
Глава государства поддержал эту идею.
«Хорошо. Давайте», - подчеркнул он.
Царскосельский лицей был привилегированным учебным заведением для детей дворян. Он действовал с 1811 по 1843 год и известен в первую очередь как школа, в которой учился поэт Александр Пушкин. С 1843 по 1917 годы назывался Александровский лицей. В настоящее время в здании лицея расположен музей.