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Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея

Российский лидер Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге. Стенограмма встречи главы государства с ректором размещена на сайте Кремля.

Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея
© globallookpress.com

В ходе встречи в Кремле ректор РАНХиГС заявил о том, что в возрожденном Царскосельском лицее предполагается «готовить молодежь к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование».

«А вы прямо на этих площадях хотите делать? Там же музей», - поинтересовался Путин.

По словам Комиссарова, сейчас рассматриваются разные варианты - как новые, так и исторические площади.

«Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», - заявил он.

Глава государства поддержал эту идею.

«Хорошо. Давайте», - подчеркнул он.

Царскосельский лицей был привилегированным учебным заведением для детей дворян. Он действовал с 1811 по 1843 год и известен в первую очередь как школа, в которой учился поэт Александр Пушкин. С 1843 по 1917 годы назывался Александровский лицей. В настоящее время в здании лицея расположен музей.

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