Путин поддержал идею возрождения Царскосельского лицея

«Не просим сейчас никакого финансирования, будем сами искать средства, возможности и придем к вам уже с готовым проектом. Но, конечно, нам нужна ваша поддержка, потому что если такой лицей делать, то это должен быть лицей президента Российской Федерации», - заявил он.