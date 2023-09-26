— На 38 неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах, — говорится в сообщении.