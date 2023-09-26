Более 1,2 миллиона случаев заболевания ОРВИ выявили в России за последнюю неделю
Более 1,2 миллиона случаев заболевания гриппом и ОРВИ выявили в России за последнюю неделю. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
— На 38 неделе 2023 года зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ. Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах, — говорится в сообщении.
Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах России, передает сайт ведомства.
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Эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик Геннадий Онищенко рассказал, почему произошел подъем заболеваемости коронавирусом и простудными заболеваниями. По словам эксперта, это вызвано погодными изменениями, а также тем, что школьники и студенты приступили к учебе, а взрослые вернулись из отпусков.