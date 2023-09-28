Сын Кадырова впервые высказался после избиения активиста в СИЗО

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам опубликовал первый пост в социальной сети Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) после избиения заключенного в СИЗО активиста Никиты Журавеля. Публикация появилась спустя три дня, после того, как Кадыров выложил в Сеть видео с избиением.

Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться, — написал 15-летний сын Кадырова.

Кадыров ранее подтвердил, что его сын Адам избил активиста Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. По его мнению, подросток совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание. Кадыров заявил, что гордится сыном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что знает о видео с избиением активиста, но отказался его комментировать.