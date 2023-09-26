Названа дата открытия памятника Борису Моисееву
Памятник певцу Борису Моисееву будет открыт на Троекуровском кладбище в Москве 27 сентября. Об этом говорится на официальном сайте артиста.
Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. О кончине певца рассказал арт-директор Сергей Горох, который нашел тело артиста в его квартире. Он же занимался организацией церемонии прощания с Моисеевым при поддержке звездных друзей артиста. Причиной смерти стал третий инсульт.
В сообщении на сайте певца отмечается, что прошел почти год с того дня, когда Борис Мисеев «завершил свой земной путь».
«27 сентября о нашем друге, заслуженном артисте России состоится открытие памятной скульптуры на Троекуровском кладбище Москвы», - отмечается в релизе.
Там также указано, что церемония начнется в 15.00 на 21-ом участке кладбища.
Ранее стало известно, что старший брат покойного певца Бориса Моисеева Маркс Толкач намерен судиться за его наследство. По его мнению, артиста ввели в заблуждение и заставили переписать имущество.