Отец Алисы Тепляковой попросил купить его семье квартиру

Отец поступившей в МГУ в 9 лет Алисы Тепляковой Евгений попросил в социальных сетях пожертвований на нужды семьи. Как сообщает Telegram-канал «НеМалахов», он оказался недоволен переводами общей суммой в 14 тысяч и попросил купить им квартиру.

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Ранее Тепляков заявил, что не против финансовой помощи, поскольку содержать семью из восьми детей очень сложно. Кроме продуктов питания родители также платят за обучение своих детей в вузах, поскольку они не смогли поступить на бюджет из-за слишком низких баллов ЕГЭ.

Позднее он рассказал, что на карту им перевели 14 тысяч рублей двумя переводами — 12 тысяч и 2 тысячи рублей.

«Спасибо человеку, который не пожалел 12 тысяч. Это большие деньги. У нас были ситуации, когда переводили больше, но это было очень давно. Реально большие деньги. Купим детям что-нибудь хорошее. Планшет или полпланшета, может вуз оплатим или два», — написал он.

В комментариях у Теплякова стали спрашивать, зачем им переводить деньги. В ответ на это он заявил, что лучше было бы, если бы кто-то приобрел им квартиру.

Напомним, что Алиса окончила школу и поступила на платное отделение психфака МГУ в девятилетнем возрасте, однако ее учеба там сопровождалась скандалами. Руководство факультета было шокировано поведением отца девочки Евгения, который в ответ обвинял кафедру в отказе составить индивидуальный план для обучения ребенка. В результате ее отчислили.