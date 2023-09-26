Госдума учредила медаль Станислава Говорухина

«Нас, депутатов, много, а Говорухин один. Нам важно, чтобы память о таких людях жила. Когда такие, как он, — депутаты, к Думе доверие другое. Мы все разные, никто никого не умаляет, но все-таки Станислав Сергеевич, кроме того, что он был талантливый режиссер, актер, это был патриот нашей страны. Он любил Россию, боролся за нее, в каких ситуациях бы ни оказывался, для него страна была всем. Поэтому, учреждая медаль… это маленький вклад, толика того, что мы можем сделать для него», — сказал Володин.