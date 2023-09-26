Госдума учредила медаль Станислава Говорухина
Госдума 26 сентября приняла постановление об учреждении медали Станислава Говорухина. Наградной знак будет ведомственной наградой палаты.
В течение года медалью Станислава Говорухина могут быть награждены не более 10 человек. Их список будет публиковаться на страницах «Парламентской газеты». Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что почетная грамота и медаль палаты тоже вручается один раз: «Мы скупы на награды, но ценность их только от этого возрастает, чтобы не обесценить».
Володин подчеркнул, что сам Говорухин к наградам относился не столько негативно, сколько он их просто не принимал. Когда его наградили как сценариста, он просто не пришел на вручение награды.
«Нас, депутатов, много, а Говорухин один. Нам важно, чтобы память о таких людях жила. Когда такие, как он, — депутаты, к Думе доверие другое. Мы все разные, никто никого не умаляет, но все-таки Станислав Сергеевич, кроме того, что он был талантливый режиссер, актер, это был патриот нашей страны. Он любил Россию, боролся за нее, в каких ситуациях бы ни оказывался, для него страна была всем. Поэтому, учреждая медаль… это маленький вклад, толика того, что мы можем сделать для него», — сказал Володин.
По словам председателя Комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктора Пинского, Говорухин был выдающийся человек, он проработал в палате более 20 лет, возглавляя Комитет по культуре, был обладателем большого количества наград.
«Как актер, режиссер и сценарист, он внес гигантский вклад в культурную, общественную и политическую жизнь страны», — отметил Пинский. Он добавил, что на одной из сторон знака будет изображен рельефный портрет самого Станислава Говорухина и подпись, а на другой — здание Госдумы.
Награждать медалью будут россиян и иностранцев за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. Вручать знак будет председатель палаты. Кроме того, его не сможет получить госслужащий, сенатор или депутат.