Конюхов впервые в мире переплывет океан на катамаране на солнечной энергии

Знаменитый путешественник Федор Конюхов планирует совершить первый в истории одиночный переход через Тихий океан на катамаране на солнечной энергии, передает РИА Новости.

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Конюхов рассказал, что мероприятие пройдет в рамках научной программы по исследованию микропластика. На первом этапе путешественник преодолеет путь через Атлантический океан от Канарских до Карибских островов, затем – от Чили до Австралии через Тихий океан.

15 сентября путешественник Федор Конюхов вместе с пилотом Игорем Потапкиным установили мировой рекорд, пролетев над Эльбрусом на паралете, говорится в Telegram-канале путешественника.