Глава СПЧ прокомментировал избиение поджигателя Корана сыном Кадырова

«Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы, никакие оскорбления религии не оправдывают нарушения закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно», – отметила Ахмедова.