Одним из традиционных русофобских лидеров на Западе остается Канада, заявил NEWS.ru историк, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. Так он прокомментировал скандал в парламенте Канады во время встречи с украинской делегацией во главе с президентом Зеленским. На заседание парламента был приглашен 98-летний Ярослав Гунька (Хунк), в годы Второй мировой войны служивший в дивизии СС «Галиция».

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В Канаде сильна западноукраинская диаспора, состоящая из убежавших на Запад бандеровцев и их потомков. Они смогли пролоббировать присутствие своего престарелого нациста, обеспечив ему овации, — сказал Шатилов.

Историк напомнил, что дивизия СС «Галиция» в годы второй мировой войны была известна своей непомерной жестокостью в уничтожении русских, евреев, поляков. По его словам, приглашение украинского нациста в парламент говорит о том, что Запад перестал стесняться в выборе средств разжигания ненависти по отношении к России, а русофобские настроения стали нормой для западного политического класса.

Ситуацией возмутился Еврейский центр Симона Визенталя (США) и одна из старейших еврейских общественных организаций «Бней-Брит». Извинений от властей Канады потребовал посол Польши в этой стране Витольд Дзельский.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал возмутительным чествование бывшего бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады, подчеркнув, что у преступлений нацистов не может быть срока давности. Посольство России направит ноту в МИД Канады и в офис премьер-министра Джастина Трюдо, сообщил посол Олег Степанов.