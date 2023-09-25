В СПЧ отреагировали на видео избиения поджигателя Корана сыном Кадырова

«Уголовный кодекс един для всех: и для богатых, и для бедных, и для жителей Москвы, и для жителей Чечни, и для сына дворника, и для сына главы республики. Все попадают под один Уголовный кодекс. Конституция гарантирует, что ничьи права не будут нарушены. Как оно будет — посмотрим», — заключила член СПЧ.