Басилашвили скорбит о кончине режиссера Никанорова

Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил свои соболезнования в связи с кончиной 40-летнего режиссера Александра Никанорова. Его тело 24 сентября обнаружил грибник в лесу вблизи поселка Токсово в Ленинградской области.

"Я сожалею и приношу свои соболезнования его родным и близким. Конечно, это трагическая история", - приводит слова артиста "Абзац".

Уточняется, что с режиссером Басилашвили "не удалось поработать лично".

Известно, что режиссер 21 сентября оставил дома мобильный телефон и отправился на велопрогулку.