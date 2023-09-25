Басилашвили скорбит о кончине режиссера Никанорова
Народный артист СССР Олег Басилашвили выразил свои соболезнования в связи с кончиной 40-летнего режиссера Александра Никанорова. Его тело 24 сентября обнаружил грибник в лесу вблизи поселка Токсово в Ленинградской области.
"Я сожалею и приношу свои соболезнования его родным и близким. Конечно, это трагическая история", - приводит слова артиста "Абзац".
Уточняется, что с режиссером Басилашвили "не удалось поработать лично".
Известно, что режиссер 21 сентября оставил дома мобильный телефон и отправился на велопрогулку.
По предварительным данным, он приехал в Токсово на электричке, после чего на велосипеде выехал в лес. Позднее в театре БДТ подтвердили смерть Александра Никанорова. Проверяется версия о самоубийстве.