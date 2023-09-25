Сыровар Сирота прокомментировал обвинения экс-жены Пелагеи

Сыровар Олег Сирота ответил «Комсомольской правде» на обвинения со стороны бывшей жены Пелагеи. Взаимными обвинениями экс-супруги начали обмениваться с прошлого года, когда стало известно об их разводе после 11 лет брака.

Ранее Пелагея Стерлигова назвала бывшего мужа обманщиком, который крадет у собственных детей велосипеды.

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По словам Сироты, экс-супруга пытается выставить его человеком, «ушедшим от бедной матери четверых детей к разлучнице-секретарше, которая старше него и непримечательной внешности».

При этом на самом деле все обстоит иначе, заявил он.

«Я не уходил из семьи к кому-то. Я ушел от Полины, брак для которой к 20-му году стал источником денег и развлечений без понимания необходимости поддержки друг друга и воспитания детей матерью, а не няньками», — сказал Сирота.

Говоря о брачном контракте, он заявил, что и по этому поводу в словах Стерлиговой нет ни слова правды и единственная преследуемая ей цель — выбить из него побольше денег «на комфортную и роскошную жизнь» себе. По словам Сироты, договор был подписан в 2016 году в кабинете нотариуса в центре Москвы, а не в реанимации после родов, как рассказывает экс-супруга.

«И не сразу после реанимации, а через четыре месяца после родов. Да и сама реанимация была не прям ужас, смертельная опасность, а обычный контроль при резус-конфликте матери и ребенка. Находились там Полина с Киприаном всего несколько дней… К нотариусу для заключения брачного договора мы ходили и до родов, но нотариус отказалась его заверять, пока Пелагея беременна, предложила прийти после родов. Как видите, мы пришли даже не после родов, а сильно после», — отметил сыровар.

Главной целью брачного договора было обезопасить часть имущества, поскольку в тот период финансовая ситуация в семье была не самой лучшей, в том числе существовал риск стать банкротом. И Стерлигова самостоятельно передала свое имущество мужу, ведь не хотела заниматься бизнесом и улаживать все нюансы, связанные с ним, подчеркнул Сирота.

«Зачем же она рассказывает эти трагические сказки, зачем на камеру вытирает слезы с серых глаз? Причина банальна - надавить на общественное мнение, предстать в образе невинной овечки и жертвы, а не расчетливой и жадной тетеньки. Собрать лайки, вызвать сочувствие, интерес к себе», — считает он.

И один раз у нее это получилось, Сирота подписал «непосильное для него алиментное соглашение», по которому он выплатил на сегодняшний день больше 33 миллионов рублей, оказавшись в долгах. Но в итоге сыровар решил оспорить его в суде.

«Именно поэтому я подал в суд. А вовсе не для того, чтобы не платить своим детям алименты. Как установлено в суде, на детей не расходуется и 500 тысяч. И этих денег не хватает Полине, чтобы купить детям к 1 сентября нерваные колготки, подобрать обувь и отвести детей к парикмахеру», — рассказал Сирота.

Также он опроверг заявления бывшей жены о Toyota Land Cruiser, травле детской школы, заложенном на коровник доме и строительстве предприятия на земле Стерлиговых за их деньги, заявив, что они либо полностью лживы, либо содержат лишь полуправду, с помощью которой она пытается выбить себе с него побольше денег.

«Бывшая супруга требовала себе такие деньги и размах, что даже рублевские жены могли бы брать у нее уроки разорения мужей. Это часто и было причиной скандалов, я себя просто дойной коровой чувствовал», — признался Сирота.