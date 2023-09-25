На торги выставлен фрагмент автомобиля, в котором погиб Цой

Часть передней панели автомобиля «Москвич-2141», которым в момент своей смерти управлял музыкант Виктор Цой, будет выставлена 28 сентября на торги «Литфонда». Соответствующий лот размещен на сайте аукционного дома.

Виктор Цой умер 15 августа 1990 года в результате ДТП под Ригой. Согласно милицейскому протоколу, перед крутым поворотом «Москвич 2141», которым по доверенности управлял Цой, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Ikarus-250. В результате музыкант от полученных травм скончался на месте. Правоохранители установили, что в момент столкновения скорость «Москвича» превышала 100 км/ч.

Часть передней панели машины, которой управлял Цой в момент своей смерти, принадлежит первому продюсеру группы «Кино» Юрию Белишкину.

В аукционном доме отметили, что к лоту прилагается и собственноручная записка продюсера с историей, как панель оказалась у него, и почему он решил с ней расстаться. В записке говорится о том, что раритет был получен продюсером в 2014 году.

«В 2014 году в Риге состоялся концерт памяти Виктора Цоя с участием группы «Виктор» из Санкт-Петербурга, с которой я в то время сотрудничал. После концерта ко мне подошел Игорь Сидоренко, поклонник творчества Виктора Цоя, и подарил переднюю панель из машины, попавшей в аварию 15 августа 1990 года. Этот подарок он объяснил мне, как благодарность за мою деятельность в качестве директора группы «Кино» в 1988-89 г.», - говорится в записке.

Продюсер отметил, что принял решение расстаться с панелью, так как борется с онкологическим заболеванием и нуждается в деньгах.