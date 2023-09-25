«Кто ее выдвинул в Совфед?»: Соловьев о скандале с Нарусовой

У меня вопросы не к Нарусовой, а к тем кто ее выдвинул в Совет Федерации. Их устраивает сенатор таким образом демонстрирующий свое отношение к СВО? Так голосующий по самым важным для нашей страны законам? Глава Тывы Владислав Хавалыр разве единомышленник с Нарусовой? Как эта гражданка помогает тувинцам, воюющим за Родину в зоне проведения СВО? Может быть Тыве пора сказать свое веское слово, — написал он.