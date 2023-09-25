Министр-реформатор и создатель НИУ ВШЭ: чем известен Евгений Ясин

Сегодня на 90-м году жизни скончался российский экономист, бывший министр экономики России Евгений Ясин. Чем он был известен, читайте в материале «Рамблера».

Евгений Григорьевич Ясин родился 7 мая 1934 года в Одессе. Его отец был из ремесленной семьи и работал на железной дороге, мать — дочь ростовщика из местечка Местковка недалеко от Винницы. Говоря о своем детстве, экономист вспоминал, что его «всегда чему-то учили», пишет РБК.

Видео дня

Изначально Ясин мечтал стать геологом, однако на геолого-географический факультет Одесского университета он не попал. В итоге он закончил в 1957 году Одесский гидротехнический институт по специальности «инженер-мостостроитель» и стал работать мастером в Мостопоезде № 478.

Однако затем решил продолжить образование и поступил на экономический факультет.

«Я почувствовал, что меня интересует не столько чисто технологическая сторона производства, а взаимоотношения между людьми, экономика, и я поэтому захотел и решил, что я буду учиться дальше на экономике», — отмечал он

В 1963 году он закончил МГУ по специальности «политическая экономия». Там же защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методологические вопросы изучения и совершенствования системы экономической информации в промышленности». А в 1976 году в Центральном экономико-математическом институте Академии наук (АН) СССР защитил докторскую диссертацию, напоминает ТАСС.

После окончания МГУ Ясин работал заведующим отделом, а затем заведующим лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР. С 1973 по 1989 год заведовал лабораторией Центрального экономико-математического института АН СССР. В 1989–1991 годы возглавлял отдел в госкомиссии по экономической реформе при совете министров СССР.

В 1989 году по приглашению академика Леонида Абалкина Ясин вошел в государственную комиссию Совета министров СССР по экономической реформе. Евгений Ясин вспоминал, что предложенная ими концепция, над которой он работал вместе с заведующий экономическим отделом Совета министров СССР Григорием Явлинским, стала «потрясением основ» и «многие были против».

«Концепция стала документом новой эпохи. Это было начало моей государственной, если угодно, деятельности. Этот документ сразу сделал нас заметными фигурами в аппарате – но не публичными фигурами. Мы были неизвестны, потому что наши фамилии нигде в документах не значились», - приводятся его слова в книге Андрея Колесникова «Диалоги с Евгением Ясиным», отрывки из которой размещены на сайте фонда Егора Гайдара.

В 1990 году Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шаталина. Считается одним из идеологов экономических реформ и соратником Егора Гайдара. Предложенная группой концепция предполагала достаточно быстрый переход плановой экономики к рыночным отношениям. Ее поддерживало руководство РСФСР, но в итоге она так и не была реализована.

С 1991 по 1994 год руководил дирекцией по экономической политике в Научно-промышленном союзе СССР. В 1993 году был назначен руководителем рабочей группы по экономической программе при главе правительства Викторе Черномырдине.

А с 8 ноября 1994 года по 17 марта 1997 года занимал пост министра экономики России. С 26 марта 1997 года по 23 марта 1998 года был министром без портфеля в том же составе кабинета министров, отвечал за экономический блок. После отставки Черномырдина вошел в состав кабинета нового премьер-министра Сергея Кириенко. Работал в составе различных правительственных комиссий, однако формальный круг его должностных обязанностей определен не был. Покинул правительство в июле 1998 года.

До ноября 1998 года был представителем России в Международном банке реконструкции и развития и Многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций.

Евгений Ясин является одним из основателей Высшей школы экономики. ВШЭ была создана в 1992 году постановлением возглавлявшего тогда правительство Егора Гайдара. Вуз, по замыслу основателей, должен был стать в том числе экспертным центром для Министерства экономики.

С октября 1998 года по 2021 год был научным руководителем Высшей школы экономики. До 2019 года на факультете экономических наук НИУ ВШЭ вел курс «Российская экономика». 1 июля 2021 был избран почетным научным руководителем университета.

В 2008-2010 годах - член Общественной палаты РФ, входил в комиссию по образованию и науке. С 2018 года входил в состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.