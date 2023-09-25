Россияне рассказали о причинах продолжать ходить работу во время болезни
Согласно данным опроса, более 60% россиян не берут больничный, 24% продолжают работать в период болезни. Респонденты рассказали о причинах этого явления.
Согласно результатам опроса, проведенного СК "Росгосстрах"совместно с онлайн-сервисом по поиску работы, 66% респондентов не берут больничный: каждый третий остается дома на два–три дня для лечения, каждый четвертый продолжает ходить на работу, только 9% переходят на удаленный режим (в основном маркетологи, сотрудники сферы финансов и IT, а также топ-менеджеры).
Специалисты отметили, что количество тех, кто предпочитает не брать больничный, с 2022 года возросло на 7 процентных пунктов.
Респонденты рассказали, по какой причине принимают решение отказаться от больничного: 46% считают, что для выздоровления достаточно двух–трех дней, 20% отметили финансовые потери, связанные с больничным, 19% сотрудников рассказали, что их некому заменить, 9% не берут больничный, так как им все равно приходится работать, еще 6% отметили, что больничные на их работе не приветствуются. Результаты исследования публикует издание "Известия".