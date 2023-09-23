Писатель Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве

Писатель, лайф-коуч и благотворитель Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве. Он скончался на 63-м году жизни, сообщает Shot.

Накануне вечером Косов пошёл на концерт Саруханова в отеле на Новинском бульваре. После мероприятия писатель упал в раздевалке.

Вызванная бригада скорой не смогла реанимировать Косова и констатировала смерть. У него обнаружили травму головы. По предварительным данным, травма была получена во время падения. Сотрудников гостиницы сейчас опрашивают.