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Писатель Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве

Писатель, лайф-коуч и благотворитель Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве. Он скончался на 63-м году жизни, сообщает Shot.

Писатель Юрий Косов умер после концерта Игоря Саруханова в Москве
© РИА Новости

Накануне вечером Косов пошёл на концерт Саруханова в отеле на Новинском бульваре. После мероприятия писатель упал в раздевалке.

Вызванная бригада скорой не смогла реанимировать Косова и констатировала смерть. У него обнаружили травму головы. По предварительным данным, травма была получена во время падения. Сотрудников гостиницы сейчас опрашивают.

Юрий Косов был писателем, лайф-коучем, инвестором и благотворителем. Инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял основанный им благотворительный фонд «Добродетель». Автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».

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