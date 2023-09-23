В России появится персональная стипендия имени физика Н.Г.Басова

В России появится персональная стипендия имени физика Николая Басова. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства.

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Учредить соответствующую стипендию поручил президент Владимир Путин. Решение было приурочено к 100-летию со дня рождения ученого, ставшего одним из первооткрывателей лазера и получившего за это Нобелевскую премию по физике.

Годовую стипендию в размере 20 тысяч рублей каждый месяц будут получать пять аспирантов-очников Физического института им. П.Н.Лебедева, в котором Басов работал более 50 лет. Стипендиатов будут отбирать при помощи конкурса. Кандидатов выдвинет ученый совет института. В конкурсную комиссию помимо сотрудников и преподавателей института войдут представители Минобрнауки.