В Воронежской области число заболевших сибирской язвой выросло до 11 человек, сообщает РИА Новости.

Среди заразившихся есть один ребенок 2008 года рождения.

Заболевание протекает в средней степени тяжести с положительной динамикой, лихорадящих пациентов нет. Пациенты получают необходимую помощь, добавили в Минздраве.

Ранее Богучарский районный суд Воронежской области отправил под домашний арест на два месяца фермера, индивидуального предпринимателя из села Лебединка, в хозяйстве которого выявлен очаг сибирской язвы и госпитализированы девять человек.

По словам представителя суда, в отношении жителя села Лебединка, индивидуального предпринимателя, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.