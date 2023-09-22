Вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова умерла в 70 лет

Актриса и художница Алагез Салахова, вторая супруга Народного артиста России Константина Райкина, скончалась на 71-м году жизни в Баку. Об этом сообщил ее сын Дан Султанов.

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— Не стало моей мамы, человека невероятной, невозможной доброты, таланта, мудрости и какого-то вселенского всепрощения, — написал он в одной из своих социальных сетей.

Артистка умерла в ночь на 19 сентября после продолжительной болезни. А 22 сентября в мечети Тезепир состоялась церемония прощания. По окончании церемонии она была похоронена на Ясамальском кладбище, передает портал Oxu.az.

Алагез Салахова была дочерью известного азербайджанского художника, живописца народного художника СССР Таира Салахова. Дебют Салаховой в кино — драма «Юбилей Данте», выпущенная в 1978 году. Также актриса снималась в фильмах «Другая жизнь» и «Перед закрытой дверью».